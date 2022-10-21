В Приморье подорожали основные группы товаров

В Приморье подорожали основные группы товаров. Это следует из опубликованных статистических данных, пишет издание vostokmedia.com.

Отмечается, что в цене с начала года взлетели средства гигиены, причём рост составил больше, чем в среднем по России.