В Приморье подорожали основные группы товаров. Это следует из опубликованных статистических данных, пишет издание vostokmedia.com.
Отмечается, что в цене с начала года взлетели средства гигиены, причём рост составил больше, чем в среднем по России.
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Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.