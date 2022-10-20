ЕК разъяснила ограничения на экспорт зерна из РФ. Но лучше бы этого не делала

В Москве сочли неудовлетворительными разъяснения, полученные от Еврокомиссии по поводу ограничений экспорта зерна из России, заявил посол РФ по особым поручениям Олег Озеров.

По его словам, разъяснения были получены 10 августа и 19 сентября. В первом случае сообщалось, что "только европейцы могут покупать это всё и только в европейских странах это всё должно оставаться".

"А второе разъяснение выдержано в духе "я не я и жена не моя", это пусть вот европейские национальные государства, мы не ставим никаких препятствий, пусть европейские национальные государства сами решают", — цитирует Озерова ТАСС.

По его мнению, европейцам следовало бы принять законы на национальном уровне, которые исключили бы любые толкования, в том числе косвенные и вторичные санкции. И "где будет чётко прописано, что зерно и удобрения, поступившие из России, могут быть направлены в другие страны".

"И тем самым вся двусмысленность снимается", — отметил Олег Озеров.

Стоит заметить, что и США, и Евросоюз неоднократно уверяли, будто на поставки зерна и удобрений из России санкции не распространяются. А стало быть, и проблем нет.

Между тем, российские экспортёры отмечают, что из-за ограничений сталкиваются с ситуацией, когда экспорт чрезвычайно затруднён, а то и просто невозможен. Из-за нечётких определений получается, что экспортёрам недоступны, например, транспортные и банковские услуги.

Компании и финансовые учреждения, их предоставляющие, попросту отказывают, поскольку не хотят попасть под санкции. И не склонны верить заявлениям американских и европейских чиновников.