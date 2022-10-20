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ЕК разъяснила ограничения на экспорт зерна из РФ. Но лучше бы этого не делала

Экономика

В Москве сочли неудовлетворительными разъяснения, полученные от Еврокомиссии по поводу ограничений экспорта зерна из России, заявил посол РФ по особым поручениям Олег Озеров.

ЕК разъяснила ограничения на экспорт зерна из РФ. Но лучше бы этого не делала

По его словам, разъяснения были получены 10 августа и 19 сентября. В первом случае сообщалось, что "только европейцы могут покупать это всё и только в европейских странах это всё должно оставаться".

"А второе разъяснение выдержано в духе "я не я и жена не моя", это пусть вот европейские национальные государства, мы не ставим никаких препятствий, пусть европейские национальные государства сами решают", — цитирует Озерова ТАСС.

По его мнению, европейцам следовало бы принять законы на национальном уровне, которые исключили бы любые толкования, в том числе косвенные и вторичные санкции. И "где будет чётко прописано, что зерно и удобрения, поступившие из России, могут быть направлены в другие страны".

"И тем самым вся двусмысленность снимается", — отметил Олег Озеров.

Стоит заметить, что и США, и Евросоюз неоднократно уверяли, будто на поставки зерна и удобрений из России санкции не распространяются. А стало быть, и проблем нет.

Между тем, российские экспортёры отмечают, что из-за ограничений сталкиваются с ситуацией, когда экспорт чрезвычайно затруднён, а то и просто невозможен. Из-за нечётких определений получается, что экспортёрам недоступны, например, транспортные и банковские услуги.

Компании и финансовые учреждения, их предоставляющие, попросту отказывают, поскольку не хотят попасть под санкции. И не склонны верить заявлениям американских и европейских чиновников.

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Автор: Антон Куликов
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