Беляев: выделение из ФНБ одного триллиона рублей не повод для тревоги

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев не видит ничего страшного в том, что в бюджет из Фонда национального благосостояния будет выделен один триллион рублей. Об этом он сказал Pravda.Ru, комментируя заявление главы Кабинета министров Михаила Мишустина.

"Фонд национального благосостояния для того и существует, чтобы его использовать в экстраординарных случаях. Это наши доходы. У нас есть это. Только вместо бюджета. Мы могли бы эти деньги наполнять в бюджет. Но мы наполнили резервы, когда потребовалось, что у нас оказался бюджет дефицитным, мы оттуда взяли деньги и отправили. Так что тут никакой трагедии, катастрофы нет", — отметил экономист.

По словам аналитика, в настоящее время в стране непростые времена. Идёт специальная военная операция, сказываются санкции, необходимы средства для развития импортозамещения.

"Для нас это немножко непривычная ситуация для последних лет. Но сказать, что в ней что-то такое, во всяком случае, вот сейчас для нас есть какое-то катастрофическое или какое-то такое сильно отрицательное, говорить не приходится. То есть, обычная процедура", — пояснил собеседник Pravda.Ru.

Беляев убеждён, что подобный ход со стороны правительства никоем образом не отразится негативно на экономической составляющей государства.

"То, что мы зарабатывали сверх доходов от внешней торговли, мы их откладывали в Фонд национального благосостояния как раз на случай таких экстраординарных расходов, что и произошло. Никому в панику, в тревогу, во всяком случае, по этому поводу впадать не стоит", — заключил он.

Ранее Мишустин распорядился выделить один триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета.