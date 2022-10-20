Дефицит бюджета РФ в один триллион рублей необходимо покрыть за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в распоряжении российского премьер-министра Михаила Мишустина.
В документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, сообщается, что соответствующие операции должны осуществить представители Министерства финансов РФ.
"Направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета в объеме 1000000000 тысяч рублей", — сказано в распоряжении.
Ранее Мишустин призвал оперативно адаптировать экономику РФ к западным санкциям и внешнему давлению. По его словам, Москва должна перестроить логистические цепочки, товарные потоки и запустить процесс импортозамещения.
Как пояснил председатель правительства России, эти непростые задачи придётся решать в условиях "новых серьёзных вызовов".
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