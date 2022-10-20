Открыта регистрация на форум "Надежда на технологии"

С 30 ноября по 2 декабря 2022 года в Москве состоится крупнейшее отраслевое событие — VII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии".

Ежегодно форум становится единым информационным, демонстрационным и дискуссионным пространством для представителей государственных структур, производителей реабилитационных технологий, потребителей технических средств реабилитации, ученых-разработчиков, представителей благотворительных фондов и социальных предпринимателей.

"На данный момент вопрос приоритизации отечественного производителя стоит особенно остро, — отмечает директор ФГАУ "РЦУД и РТ" Виталий Заяц. — Наш форум даёт производителям уникальную возможность представить свои научные достижения, которые помогут улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями".

В деловой программе форума запланированы: пленарное заседание, круглые столы, сессии по актуальным вопросам и питч-сессии предприятий, встречи с инженерами-робототехниками и со специалистами в области искусственного интеллекта и технологических инноваций.

Ключевые темы форума:

модель 5V: "5 сил взаимодействия: Наука — Инновации — Государство — Бизнес — Потребитель" — актуальные способы взаимодействия всех институтов отрасли;

технологическая независимость реабилитационной индустрии в части вопроса обеспечения отрасли отечественными компонентами и исключения импортозависимости индустрии;

новые логистические цепочки;

реализация механизма электронного сертификата;

доступность среды для инвалидов в регионах, в частности объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Среди спикеров: заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Михаил Терентьев, директор ФГАУ "Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий" Минпромторга России Виталий Заяц, директор Национальной Ассоциации участников рынка ассистивных технологий "АУРА-Тех" Иван Бирюков, председатель Союза "Кибатлетика" Андрей Давидюк.

Традиционно одним из важных событий форума станет вручение Национальной премии "Надежда на технологии-2022" лучшим российским производителям и разработчикам реабилитационной индустрии.

Также в рамках форума пройдет масштабная выставка предприятий-производителей отечественного реабилитационной продукции и технических средств реабилитации.

В 2022 году мероприятие включит в себя образовательную программу "Детско-родительский день" и Чемпионат России по Кибатлетике среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии.

Форум 2022 года в цифрах:

3 площадки (деловая, питч-студия, кибатлетика),

более 50 спикеров,

более 45 участников выставки,

более 20 мероприятий деловой программы,

более 2000 гостей,

более 3500 зрителей онлайн-трансляций.

Организаторы: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ФГАУ "Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий" Минпромторга России.

Проект реализуется при поддержке Правительства Российской Федерации.

Место: ВДНХ, павильон 57 (Москва, проспект Мира, 119).

Даты: 30 ноября — 2 декабря 2022 года.

Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте www.nntforum.ru.

Подробная программа форума — www.nntforum.ru