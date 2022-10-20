В Якутии планируют увеличить поголовье домашних оленей

В Якутии поголовье домашних оленей намерены увеличить к 2025 году на 8,5 процента, сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства.

Так, численность животных к указанному сроку должна достигнуть 175,8 тыс. особей.

"По государственной программе планируется увеличение поголовья оленей до 175,8 тысяч до конца 2024 года. Сейчас численность животных достигает 162 тысяч особей", — цитирует сообщение ТАСС.