В Якутии поголовье домашних оленей намерены увеличить к 2025 году на 8,5 процента, сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства.
Так, численность животных к указанному сроку должна достигнуть 175,8 тыс. особей.
"По государственной программе планируется увеличение поголовья оленей до 175,8 тысяч до конца 2024 года. Сейчас численность животных достигает 162 тысяч особей", — цитирует сообщение ТАСС.
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