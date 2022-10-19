В компаниях Пригожина идут обыски – Brief

В ООО "Парус" — компании, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, проходят обыски. Следователи изымают документацию, пишет Telegram-канал Brief в среду, 19 октября.
По данным канала, обыски также прошли в нескольких других компаниях, связанных с Пригожиным, например, в ООО "Меркурий". Официально нет подтверждения следственных действий, как нет и объяснения причин.
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