Дочерняя компания индийской NGC намерена получить 20% долю в проекте "Сахалин-1". Об этом пишет издание oilcapital.ru со ссылкой на неназванный источник.
По его словам, NGC намерена сохранить пакет акций и сделать всё, что от неё требует местное законодательство, так как без этого компания станет попросту убыточной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.