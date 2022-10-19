Индийская компания хочет получить 20 процентов акций российского "Сахалина-1"

Дочерняя компания индийской NGC намерена получить 20% долю в проекте "Сахалин-1". Об этом пишет издание oilcapital.ru со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, NGC намерена сохранить пакет акций и сделать всё, что от неё требует местное законодательство, так как без этого компания станет попросту убыточной.