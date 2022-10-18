Финансист посоветовала россиянам откладывать деньги с каждой зарплаты

Финансовый консультант Алёна Никитина в беседе с Pravda.Ru рассказала, как обычному гражданину с обычной зарплатой сформировать свою финансовую подушку безопасности, сколько нужно отложить, и из каких доходов.

Эксперт напомнила, что откладывать деньги с зарплаты легче более или менее обеспеченным людям, а не тем, у кого больше половины или половина денег уходит просто на еду. Также формировать свою финансовую подушку безопасности реально тем людям, у которых нет кредитов.

Никитина посоветовала желающим понемногу откладывать с зарплаты использовать банковский депозит.

"Можно просто сделать автоматический перевод со своей карты, к примеру, зарплатной. Человек знает, что каждое 15-е число месяца ему приходит зарплата, она, соответственно, быстро тратится. Здесь важно сразу же эти деньги отдать, этот депозит, отложить. Если получится автоматически, автоплатеж — это самое лучшее. Потому что иначе дисциплину очень-очень сложно вырабатывать самостоятельно. Человека лучше финансово ограничить, чтобы он уже жил на остаток. И, соответственно, эти 10% пусть падают на депозит, потихонечку копятся. Желательно, чтобы депозит был без возможности снятия", — объяснила эксперт.

Финансист отметила, что для рядового гражданина только банковского депозита в хорошем нормальном надёжном банке, без использования других, более сложных финансовых инструментов, таких как акции, облигации, ценные бумаги.