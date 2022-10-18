В Испании признали, что проблема энергокризиса в ЕС далека от решения

Государства Евросоюза далеки от решений, которые позволили бы найти выход из энергетического кризиса. Об этом заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера.

По её словам, "хотя прогресс достигается с беспрецедентной скоростью в рамках обычных параметров ЕС, мы далеки от того, чтобы чётко определить решения, которые могут быть устойчивыми в долгосрочной перспективе".

Испанский министр отметил, что для достижения этого требуется больше гибкости и солидарности между государствами-членами, сообщает агентство "Прайм".

Это замечание следует считать фактическим признанием того, что как раз гибкости и солидарности странам Евросоюза и не достаёт. Ранее были сообщения, что в ЕС пока не могут прийти к согласию относительно введения потолка цен на импортируемый газ.

В первую очередь речь идёт о газе из России. Однако сторонников этой идеи в сообществе не так уж много.

Куда большей популярностью пользуется идея ограничить цены на весь импортируемый ЕС газ. Но как это сделать, похоже, тоже нет понимания. Так что пока приходится рассуждать о необходимости большей гибкости и солидарности.