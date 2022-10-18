Бербок заявила о десятилетиях зависимости Германии от России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германии не следует больше допускать экономически неравноправных отношений с какой-либо страной. Причём в качестве примера она привела экономические отношения с Россией.

"Первым делом, мы должны учиться на ошибках нашей политики в отношении России за последние десятилетия. Я говорю очень четко, что односторонняя экономическая зависимость делает нас уязвимыми перед политическим шантажом", — заявила Бербок, выступая на форуме Korber Foundation.

О России министр иностранных дел ФРГ заявила, рассуждая об отношениях с Китаем. В которых, по её словам, следует гарантировать, что более подобных ошибок не повторится.

По словам Анналены Бербок, стратегия национальной безопасности, которую сейчас разрабатывают в ФРГ, будет включать в себя и стратегию отношений с Китаем, которая будет соответствовать общему курсу Евросоюза, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время Китай является одним из основных торговых партнёров Германии. Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что у Германии нет необходимости рвать экономические отношения с государствами вроде Китайской народной республики. После чего канцлер призвал развивать отношения и с другими странами.