Bloomberg: попытка наказать ОПЕК+ дорого обойдётся США

Если Вашингтон попытается наказать Саудовскую Аравию и других производителей нефти за решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, то это может ударить по самим США.

Основным инструментом Соединённых Штатов в данном случае может стать "закон о запрете картелей по добыче и экспорту нефти" или NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), отмечает агентство Bloomberg.

Заметим, этот законопроект разработан уже давно и время от времени о нём вспоминают. После очередного решения ОПЕК+ вспомнили в очередной раз.

"Принятие законопроекта позволит Белому дому подать антимонопольный иск против ОПЕК+ за манипулирование ценами на мировом рынке нефти", — говорится в материале американского агентства.

Однако в таком случае ОПЕК+ может принять ответные меры. И эти ответные меры могут обойтись Вашингтону очень дорого, отмечает Bloomberg. В частности, Саудовская Аравия может избавиться от финансовых активов США и поддержать идею ценообразования на нефть не в долларах.

В материале отмечается, что законопроект NOPEC в течение последних 25 лет был лишь угрозой и считался "ядерным" вариантом, который можно было бы использовать только в крайнем случае. Но самое главное, непонятно, стоит ли игра свеч, если законопроект всё же будет принят, подчёркивает американское агентство.

Решение о сокращение добычи нефти было принято ОПЕК+ в начале октябре. Речь идёт о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки.

Наиболее резко на это решение отреагировал Вашингтон. Американские чиновники пытались уговорить Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт не сокращать добычу, однако безуспешно.

Теперь в США хотят каким-то образом наказать ОПЕК+ и в первую очередь Саудовскую Аравию. Против России и так уже введено множество ограничений, так что здесь Вашингтон едва ли что может сделать.

Между тем, в самой Саудовской Аравии подчёркивают, что решение о сокращении нефтедобычи было экономическим, а не политическим.