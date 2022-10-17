Русофобия бьёт по карману: Европа будет снова торговать с Россией

Единственно возможное благополучное будущее для Европы возможно только в тесных взаимоотношениях с Россией. И некоторые страны ЕС это уже поняли.

Эпоха европейского экономического процветания была полностью выстроена на российских энергоресурсах, поставлявшихся ей по ценам в несколько раз ниже рыночных. Но Европа сама закрыла для себя возможность благополучного будущего, добровольно отказавшись от них. В некоторых странах ЕС это уже осознали: шесть стран восстановили торговлю с РФ до уровня февраля этого года.

Таких стран будет становиться всё больше даже при сохранении официальной русофобской риторики и санкционной политики, поскольку европейская экономика не сможет существовать в отрыве от России, уверен руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. И тесное сотрудничество с РФ — единственный шанс её сохранить, передаёт его слова Телеканал "360".

"В остальных случаях начнётся деиндустриализация европейской экономики, и заокеанские хозяева приберут к себе европейский рынок и промышленность", — предупредил эксперт.