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Удар в спину или куда-то ещё: Китай прекращает поставки СПГ в Европу

Экономика

Власти Китая приказали государственным импортёрам газа прекратить перепродажу СПГ покупателям энергоресурсов в Европе и в Азии. Таким образом в Китае намерены обеспечить собственные поставки в зимний отопительный сезон.

Удар в спину или куда-то ещё: Китай прекращает поставки СПГ в Европу

Национальная комиссия по развитию и реформам, главный орган экономического планирования, попросила PetroChina Co., Sinopec и Cnooc Ltd. сохранить зимние запасы для внутреннего использования, сообщили агентству Bloomberg анонимные источники.

Впрочем, есть и ещё один немаловажный фактор. Дело в том, что поставки сжиженного природного газа китайскими компаниями хотя и стали дополнительным источником пополнения запасов в Европе, однако рекордно высокие расходы на доставку снизили привлекательность экспорта.

Напомним, Китай традиционно является одним из крупнейших экспортёров СПГ. Причём китайские компании диверсифицируют источники поставок. Ранее значительные объёмы газа шли из США. Однако в последние годы Китай наращивает поставки из других стран, в том числе из России.

При этом китайские компании ранее заключали долгосрочные соглашения на поставки сжиженного природного газа из тех же Соединённых Штатов. И согласно этим соглашениям, американские компании обязаны обеспечить поставки оговорённых объёмов в Китай. То есть они не могут просто так взять и перекинуть поставки в Европу. Даже несмотря на то, что там сейчас газ можно продать с куда большей выгодой.

На что, кстати, уже обратили внимание власти ряда государств, входящих в Евросоюз. В частности, во Франции подчеркнули несправедливость того факта, что американские компании продают газ европейским потребителям куда дороже, нежели своим. Правда, едва ли эти заявления каким-либо образом повлияют на американцев.

На перепродаже сжиженного природного газа неплохо зарабатывали и китайские компании. По некоторым данным, на этом они получили сотни миллионов долларов прибыли. Правда, теперь эта практика будет серьёзно ограничена, учитывая распоряжение властей Китая.

Впрочем, следует учитывать, что Bloomberg ссылается на анонимные источники. Официального подтверждения этой информации со стороны властей Китая нет. А потому не исключён вариант, что это один из элементов информационной кампании, направленной против Китая.

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Автор: Антон Куликов
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