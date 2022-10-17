Безработных россиян предложили задействовать на стройках

Россиян, которые не могут найти себе работу, предложили привлекать к занятости на строящихся объектах. Согласно информации, в стране около 1,8 миллиона человек стоят на учёте в органах занятости.

"Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады", — пояснила ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева "Известиям".

Такие бригады предложили привлекать на стройки по контрактной схеме.