Россиян, которые не могут найти себе работу, предложили привлекать к занятости на строящихся объектах. Согласно информации, в стране около 1,8 миллиона человек стоят на учёте в органах занятости.
"Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады", — пояснила ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева "Известиям".
Такие бригады предложили привлекать на стройки по контрактной схеме.
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