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Новак: высокие цены на газ не в интересах России

Экономика

Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил, почему высокие цены на природный газ не в интересах России.

Новак: высокие цены на газ не в интересах России

"Мы не хотим высоких цен на газ. Если они высокие, то усилия по получению альтернативных и возобновляемых источников энергии могут быть ускорены", — цитирует Новака агентство "Прайм". По его словам, проблема с поставками газа в европейские страны искусственно создана политиками Евросоюза.

Стоит отметить, что рост цен на газ наблюдался в Европе ещё до резкого осложнения отношений Евросоюза с Россией. Начался рост весной 2021 года, когда средняя цена по краткосрочным поставкам газа колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.

В конце лета того же года стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже тысячу долларов. В нынешнем октябре средняя цена газа составляет примерно полторы тысячи долларов за тысячу кубометров.

Этому способствовали сообщения о том, что подземные газовые хранилища в Европе заполнены более чем на 90 процентов. Правда, этих запасов хватит только примерно на два месяца в случае полного прекращения поставок из России.

Стоит напомнить, что ранее руководящие структуры стран Евросоюза и отдельных государств, входящих в сообщество, настаивали именно на том, чтобы заключались краткосрочные контракты на поставки газа. Во время пандемии коронавируса цены на энергоресурсы сильно упали и подобный подход казался выгодным.

Но оказалось, что подобная ситуация носит временный характер и как только ограничения из-за коронавируса стали отменять, цены на энергоресурсы начали резко расти.

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Автор: Олег Артюков
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