"Одноклассники" разработали конструктор чат-ботов для блогеров и бизнесменов

Социальная сеть "Одноклассники" представила конструктор чат-ботов для руководителей сообществ. Эта технология позволяет помочь пользователям выбрать товар или услугу, быстро получить нужную информацию.

По данным "ОК", администраторы групп могут создать бота, который способен выполнять множество разных задач. Например, найти пост в сообществе по определённым параметрам или записать клиента на юридическую консультацию.

"Можно выбрать подходящий для себя парфюм в группе эксперта по ароматам Оксаны Поляковой", — отметили представители соцсети.

По её данным, всего существует более ста подобных сценариев. Так пользователь получит универсального помощника, заключили в "Одноклассниках".

Ранее сообщалось, что в "ОК" ввели систему рекомендаций, которая сфокусирована на авторских публикациях. Приоритетом в распространении контента стала его уникальность.