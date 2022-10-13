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Bloomberg: Вашингтон забеспокоился из-за ответа России на "потолок" цен на нефть

Экономика

В Вашингтоне засомневались в том, что идея ограничения цен на российскую нефть окажется эффективной. От попыток реализации этого плана американская администрация не отказывается. Однако некоторые чиновники считают, что это не такая уж хорошая идея.

Bloomberg: Вашингтон забеспокоился из-за ответа России на "потолок" цен на нефть

Агентство Bloomberg ссылается на мнение неких анонимных представителей администрации США, которые заявили, что план по установлению минимальной цены на российское сырье с самого начала был трудно реализуемым. Почему они пожелали остаться анонимными, в данном случае понятно, уж больно крамольно это звучит на фоне того, что администрация до сих пор настаивает на реализации плана.

Однако же его перспективы стали ещё более туманными после того, как в ОПЕК+ вместо увеличения добычи приняли решение сократить её на два миллиона баррелей в сутки.

"Некоторые чиновники обеспокоены тем, что сокращение добычи ОПЕК + усилило волатильность на рынках, и намерение США ограничить цены на нефть из России может вместо этого привести к скачку стоимости", — сообщает Bloomberg (перевод "ПолитРоссия").

Как известно, в Вашингтоне крайне негативно отреагировали на решение ОПЕК+. В демократической партии США подозревают, что таким образом ей пытаются нанести ущерб за месяц до выборов в конгресс.

Основная критика сосредоточена на Саудовской Аравии, которая не согласилась с рекомендациями американских чиновников не сокращать добычу. Но в общем, критиковать Россию по этому поводу американцам бесполезно. А в Саудовской Аравии заявляют, что нет никакой политической причины в решении ОПЕК+.

Кроме того, в Вашингтоне обеспокоены ответом России на попытки ввести ограничение цен на нефть. В Москве неоднократно заявляли, что прекратят поставки ресурсов в те страны, которые поддержат такое ограничение. А следовательно, дефицит нефти в мире станет больше.

"Кажется маловероятным, что США и союзникам удастся сократить доходы России от продажи нефти", — говорится в материале Bloomberg.

Однако от своих планов в Вашингтоне пока отказываться не намерены. Накануне министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что максимальная цена российской нефти должна составлять 60 долларов за баррель. Это при том, что сейчас она стоит более 80 долларов. Но скептиков, что США удастся реализовать план, хватает и на Западе.

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Автор: Антон Куликов
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