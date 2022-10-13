Монтян: Путин "потроллил" ЕС, предложив поставки по "Северному потоку-2"

Президент России Владимир Путин "потроллил" Евросоюз, предложив возобновить поставки природного газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток-2", считает блогер Татьяна Монтян.

По её мнению, российский лидер предложил простое решение газового кризиса. Однако в Евросоюзе поспешили ответить отказом.

"В Европе ответили, что лучше замёрзнут, чем откроют этот агрессивный газопровод. Пресс-секретарь правительства Германии Кристиана Хоффманн практически сразу выступила с официальным отказом даже обсуждать возможность запуска газопровода, заявив, что Россия утратила доверие, как надёжный поставщик, и что она перекрыла газ ещё до того, как на газопроводах произошла диверсия", — отметила Монтян в своём telegram-канале.

По её мнению, новое заявление Владимира Путина о возможности поставок природного газа по "Северному потоку-2" вполне может быть "троллингом" Евросоюза. Но не исключено, что президент России сжалился над европейскими партнёрами, считает она.

"Но на нет и суда нет. Газ в ЕС до сих пор дороже во много раз, чем в США, и так будет продолжаться до тех пор, пока европейская промышленность не загнется или не переедет в США. Можно лишь порадоваться принципиальности немцев и пожелать им успехов в деиндустриализации своей страны", — отметила Татьяна Монтян.

Надо заметить, что в Европе — по крайней мере в той же Германии и во Франции — уже на официальном уровне выражают недовольство в связи с тем, что американские компании продают европейцам газ в четыре раза дороже, чем для потребителей в США. Правда, это вовсе не означает, что американцы каким-либо образом учтут это недовольство и скинут цены на газ. Зачем бы им это делать, если в Европе его и так покупают?

Что же касается планов России, то очевидно, что в Москве особо не рассчитывают на то, что в Европе возобладает разум. Сотрудничество с Германией по поставкам энергоресурсов по сути остановлено по желанию самого Берлина.

А Россия, в свою очередь, предлагает Турции совместный проект по созданию газового хаба. И в Анкаре эту идею восприняли с большим интересом.