Игра "World of Tanks" сменила название на "Мир танков"

Компания Lesta Games переименовала игры "World of Tanks" и "World of Warships" на "Мир танков" и "Мир кораблей" соответственно.

Теперь доступ к этим играм будет осуществляться через новый сервис — Lesta Game Center.

Компания заверила игроков, что их аккаунты с накопленным имуществом будут перенесены на новую платформу в "целости и сохранности".

Разработанная компанией Wargaming игра "World of Tanks" вышла в 2010 году. С тех пор она успела несколько раз попасть в Книгу рекордов Гиннеса. В марте текущего года Wargaming передала Lesta Games игровой бизнес в России и Белоруссии.