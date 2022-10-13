Компания Lesta Games переименовала игры "World of Tanks" и "World of Warships" на "Мир танков" и "Мир кораблей" соответственно.
Теперь доступ к этим играм будет осуществляться через новый сервис — Lesta Game Center.
Компания заверила игроков, что их аккаунты с накопленным имуществом будут перенесены на новую платформу в "целости и сохранности".
Разработанная компанией Wargaming игра "World of Tanks" вышла в 2010 году. С тех пор она успела несколько раз попасть в Книгу рекордов Гиннеса. В марте текущего года Wargaming передала Lesta Games игровой бизнес в России и Белоруссии.
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