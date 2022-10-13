Санкционная война, которую Запад ведёт против России, может — и уже начала — бить по промышленности Европы и Соединённых Штатов. "Ради украинского рэкета по отмыванию денег" политики продолжают придумывать всё новые варианты ударов по РФ.
И то ли не понимают, то ли не допускают мысли, что у Москвы есть ещё не пущенный в ход козырь, которым она "побьёт" экономики их стран. Одним ударом. Так считает экс-советник ЦРУ, постоянный аналитик портала The Daily Reckoning Джеймс Рикардс.
Он напоминает "заигравшимся" правителям западных стран, что Россия и Украина — главные экспортёры переработанного неонового газа, необходимого для производства полупроводников.
"Если Москва прекратит экспорт неонового газа, а потом и сделает так, что Киев не сможет осуществлять его поставки, то мировой рынок очень быстро получит острый дефицит полупроводников. И, как следствие, встанут очень многие отрасли промышленности как в Европе, так и в США", — предупреждает Рикардс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.