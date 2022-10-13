Экс-советник ЦРУ: у Москвы есть ещё один козырь, который она придерживает

Санкционная война, которую Запад ведёт против России, может — и уже начала — бить по промышленности Европы и Соединённых Штатов. "Ради украинского рэкета по отмыванию денег" политики продолжают придумывать всё новые варианты ударов по РФ.

И то ли не понимают, то ли не допускают мысли, что у Москвы есть ещё не пущенный в ход козырь, которым она "побьёт" экономики их стран. Одним ударом. Так считает экс-советник ЦРУ, постоянный аналитик портала The Daily Reckoning Джеймс Рикардс.

Он напоминает "заигравшимся" правителям западных стран, что Россия и Украина — главные экспортёры переработанного неонового газа, необходимого для производства полупроводников.

"Если Москва прекратит экспорт неонового газа, а потом и сделает так, что Киев не сможет осуществлять его поставки, то мировой рынок очень быстро получит острый дефицит полупроводников. И, как следствие, встанут очень многие отрасли промышленности как в Европе, так и в США", — предупреждает Рикардс.