Еврокомиссия похвалилась заменой большей части российского газа

Евросоюз сумел заменить большую часть выбывшего с его рынка российского газа другими поставками. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге.

"Мы смогли заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками", — сказала она.

Ранее в странах Евросоюза отчитались о том, что подземные хранилища газа заполнены практически на 90 процентов. Предполагается, что это поможет государствам сообщества относительно беспроблемно пройти зимний период. При условии экономии, конечно.

В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе сессии Российской энергетической недели отметил, что данные о запасах в подземных хранилищах газа ЕС надо оценивать в контексте изменившейся логистики, нагрузка на них возрастет, к марту уровень запасов в ПХГ Европы может упасть до пяти процентов.

"Сегодня другая логистика, другие источники газоснабжения европейского рынка. Бремя, которое ляжет на ПХГ Европы, по-видимому, будет значительно больше, чем в предыдущие годы", — сказал он.

По словам Миллера, грядущий зимний период Европа переживёт. Но вот что будет дальше?

"Да, Европа переживёт, но что будет с закачкой в 2023–2024 годах? Тогда становится ясно, что энергокризис пришел не на короткий период, а носит системный характер", — сказал глава "Газпрома".

К слову, многие эксперты и на Западе отмечают тот факт, что если к нынешнему зимнему сезону Европа ещё подготовилась — учитывая пусть и сократившиеся, но продолжающиеся поставки российского газа — то вот что касается следующего, то здесь остаются вопросы. Которые еврочиновники пока особо не комментируют. И в самом деле, а что они сейчас могут сказать?