Премьер Польши обнаружил "руку Москвы" в аварии на нефтепроводе "Дружба"

Аварию на нефтепроводе "Дружба" прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. И если ранее польские чиновники заявляли, что причиной утечки нефти стала техническая неисправность, то пан Моравецкий обнаружил пресловутую "руку Москвы".

По его словам, ещё слишком рано говорить о том, были ли утечка в нефтепроводе актом саботажа или случайным повреждением. По словам Моравецкого, "многие признаки" якобы указывают на Кремль. Но перед окончательными выводами необходимо всё проверить, заявил польский премьер-министр.

В принципе, такого заявления следовало ожидать. Зацикленность нынешнего руководства Польши на поисках "происков Кремля" общеизвестна.

В среду утром польский трубопроводный оператор Pern сообщил об утечке нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка. Данная ветка служит для доставки нефти в Германию.

Аварию на нефтепроводе прокомментировал и вице-премьер РФ Александр Новак: "Я так понимаю, там была какая-то технологическая неисправность, но она, вроде бы, уже восстановлена".

Отвечая на вопрос, могла ли быть причиной инцидента диверсия, Новак заявил, что необходима проверка оборудования специалистами, которые должны дать своё заключение.

Хотя, как видим, польский премьер свои выводы уже сделал, не дожидаясь заключения специалистов. Впрочем, повторимся, что для нынешнего руководства Польши это вовсе не составляет какой-либо проблемы. Было бы даже удивительно, если бы Моравецкий не сказал чего-то подобного.