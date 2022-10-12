Новак рассказал про ответ России на нефтяное эмбарго Запада

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готовится к эмбарго Евросоюза на поставки российских энергоресурсов, которое вступит в силу в начале декабря.

По его словам, Россия переориентирует поставки своих ресурсов на восток, рассчитывая сохранить свой экспортный потенциал. Вице-премьер отметил, что российская энергетика стабильна.

"Да, в газе есть форс-мажор в связи с диверсиями на критически важных инфраструктурных объектах (речь о "Северных потоках" — Прим. ред.). Мы готовимся к той ситуации, которая будет с декабря по нефти и с февраля 2023 года по нефтепродуктам. Для этого ведём работу по переориентации своих ресурсов на восток. И рассчитываем, что страна останется одним из основных энергетических партнёров в мире", — цитирует вице-премьера "Интерфакс".

Напомним, ранее Евросоюз ввёл эмбарго на поставки российской нефти с декабря 2022 года и на поставки нефтепродуктов с февраля 2023 года. Речь идёт о поставках морским путём, на поставки по трубопроводам эмбарго не распространяется.

При этом 6 октября ЕС утвердил очередной пакет антироссийских санкций, в котором речь идёт в том числе о введении так называемого потолка цен на нефть из России. Эту идею вот уже несколько месяцев продвигает Вашингтон, она пользуется поддержкой на Западе.

Но для того, чтобы ограничение цен имело шансы на успех, его должны поддержать и другие страны. Между тем, ни Индия, ни Китай не заявляли о готовности к такой поддержке. А нефтедобывающие государства открыто выражают опасения, что ограничение цен на российскую нефть создаст серьёзные проблемы для мировой экономики.

В России, в свою очередь, неоднократно заявляли, что компании из нашей страны не будут поставлять нефть странам, которые поддержат ограничение цены на неё.