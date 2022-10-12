Путин: Россия никому не отказывает в поставках энергоресурсов

Российский лидер Владимир Путин выразил удивление тем, что в Европе позволяют себе сомневаться в надежности поставок энергоресурсов Россией, хотя она давно зарекомендовала себя как обязательного поставщика, строго выполняющего все взятые ранее на себя обязательства.

Путин напомнил, что этого нельзя сказать о США, ведь все знают, что американские танкеры, которые перевозили СПГ в ЕС, разворачивались и резко меняли курс, отправляясь туда, где предлагали больше денег за их топливо.

"Хочу напомнить, кто тогда пришел на помощь Европе и направил поставки, дополнительные поставки газа на европейский рынок. Россия. Однако, руководители этих стран предпочитают не вспоминать об этом, напротив, считают возможным упрекать нас в надежности", — сказал Путин на Российской энергетической неделе.

Президент РФ ещё раз отметил, что Россия никому не отказывает в поставках и готова делать это и дальше.