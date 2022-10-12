Глава "Газпрома" Миллер: вторая нитка "Северного потока-2" может быть повреждена

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что вторая нитка газопровода "Северный поток-2" может быть повреждена, однако в ней точно нет утечек газа.

Ранее Миллер усомнился, что Европе удастся пережить зиму с текущим объёмом газа в подземных хранилищах и допустил замерзание европейских городов.