Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что вторая нитка газопровода "Северный поток-2" может быть повреждена, однако в ней точно нет утечек газа.
Ранее Миллер усомнился, что Европе удастся пережить зиму с текущим объёмом газа в подземных хранилищах и допустил замерзание европейских городов.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.