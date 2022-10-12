Казахстан договаривается с Россией о покупке миллиардов кубометров газа

Казахстан договаривается о покупке миллиардов кубометров природного газа с российской компанией "Газпром". Об этом в среду сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

По его словам, речь идёт о ежегодных поставках природного газа, начиная с отметки четыре миллиарда кубометров. По словам Акчулакова, поставки могут начаться в 2024 году. Максимум, о котором планируют договориться власти Казахстана — десять миллиардов кубометров газа ежегодно, сообщает "Интерфакс".

Стоит заметить, ранее Болат Акчулаков сообщал, что по запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и третье место среди стран СНГ после России и Туркменистана.

"Роль газа с учетом его широкого применения растет как в мировой, так и в отечественной экономике. Потребление газа внутри страны также устойчиво растет — с 2017 по 2021 годы потребление выросло на 4,8 млрд кубометров — с 13,8 до 18,6 млрд кубометров", — сказал в августе министр энергетики Казахстана.

Основные доказанные запасы газа страны сосредоточены в Западном Казахстане на нефтяных месторождениях Карачаганак, Тенгиз и Кашаган (81%).

По данным Минэнерго Казахстана, в 2021 году добыча сырого газа составила 53,8 млрд кубометров. План на 2022 год — 54,5 млрд кубометров. Производство товарного газа составило 29,4 млрд кубометров. План на 2022 год — 29,6 млрд кубометров. Потребление газа — 18,6 млрд кубометров в 2021 году.

Потребление газа в Казахстане в течение последних пяти лет выросло на 35%. Ежегодный прирост составил семь процентов.

Казахстан является одним из крупных экспортёров нефти. Природного газа в стране тоже добывается достаточно много, однако он весь идёт на внутреннее потребление. И судя по переговорам с "Газпромом", есть необходимость в дополнительных источниках.