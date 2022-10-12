Лидер России Владимир Путин сказал, что Москва не собирается отправлять ресурсы государствам, которые попытаются внешне регулировать стоимость топлива нашей страны.
"РФ не будет оплачивать чужое благополучие", — подчеркнул президент в ходе форума "Российская энергетическая неделя".
Ранее аналитик Игорь Юшков рассказал о последствиях введения "ценового потолка" на нефть и газ РФ. По словам эксперта, этот шаг западных политиков усугубит энергетический кризис.
"Сырьё уйдёт на азиатские рынки", — добавил эксперт.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.