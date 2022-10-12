Путин: РФ не станет продавать энергоресурсы вводящим "ценовой потолок" странам

Лидер России Владимир Путин сказал, что Москва не собирается отправлять ресурсы государствам, которые попытаются внешне регулировать стоимость топлива нашей страны.

"РФ не будет оплачивать чужое благополучие", — подчеркнул президент в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее аналитик Игорь Юшков рассказал о последствиях введения "ценового потолка" на нефть и газ РФ. По словам эксперта, этот шаг западных политиков усугубит энергетический кризис.

"Сырьё уйдёт на азиатские рынки", — добавил эксперт.