После объявления в РФ частичной мобилизации российские финансовые учреждения повысили ставки на потребкредиты, сообщает РБК со ссылкой на финансовую платформу "Финуслуги".
Величина средней ставки за последнюю неделю выросла до 19,3% годовых, а необеспеченный кредит без конкретной цели в среднем обойдётся россиянину в 20,5% годовых.
В материале уточняется, что стоимость потребительских ссуд подорожала впервые за пять месяцев, и в качестве причины роста ставок эксперты называют частичную мобилизацию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.