На фоне частичной мобилизации в России поднялись ставки по кредитам

После объявления в РФ частичной мобилизации российские финансовые учреждения повысили ставки на потребкредиты, сообщает РБК со ссылкой на финансовую платформу "Финуслуги".

Величина средней ставки за последнюю неделю выросла до 19,3% годовых, а необеспеченный кредит без конкретной цели в среднем обойдётся россиянину в 20,5% годовых.

В материале уточняется, что стоимость потребительских ссуд подорожала впервые за пять месяцев, и в качестве причины роста ставок эксперты называют частичную мобилизацию.