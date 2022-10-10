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Испания обещала отказаться от газа из РФ — и резко нарастила объёмы его закупок

Экономика

В сентябре Испания импортировала танкерами 5355 гигаватт-часов российского сжиженного природного газа (СПГ). Это 15,2% от общего объёма (35225 гигаватт-часов) импорта страны в прошлом месяце.

Испания обещала отказаться от газа из РФ — и резко нарастила объёмы его закупок

В отчёте газовой компании Enagás отмечается, что Россия стала третьим по объёмам поставщиком газа в Испанию после Алжира и США, говорится в статье издания ABC (перевод "ИноСМИ").

Алжир поставил 8931 гигаватт-часов (25,4% от общего объёма). Из них 7962 гигаватт-часа поступили по газопроводу Medgaz, который соединяет алжирские месторождения с испанской провинцией Альмерией, а оставшиеся 969 гигаватт-часов импортировали в виде СПГ. При этом танкеров с алжирским газом не было в Испании с июля.

США поставили 6012 гигаватт-часов (17,1% от общего объема) танкерами. Таким же образом Испания получила 5338 гигаватт-часов от Нигерии (доля поставок которой составила, как и у России, 15,2%).

Стоит заметить, что Россия в течение нескольких последних месяцев входит в число государств, откуда Испания импортирует больше всего газа. В июне, например, наша страна была на втором месте по объёмам. Из России в Испанию поставляется только сжиженный природный газ.

При этом в Мадриде и на официальном уровне, и в прессе неоднократно заявляли, что без проблем откажутся от поставок природного газа из Российской Федерации. И выражали готовность компенсировать Евросоюзу российские поставки за счёт импорта из других государств.

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Автор: Антон Куликов
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