Экс-министр энергетики США объявил о капитуляции Байдена

Политика нынешней администрации привела США к полной зависимости от иностранных энергоресурсов, считает экс-министр энергетики и бывший губернатор Техаса Рик Перри.

"Администрация Байдена предпочитает решать проблемы с помощью капитуляции. <…> Стратегия зависимости от зарубежных поставщиков, разработанная президентом, сделала страну уязвимой и угрожает столкнуть американскую экономику с обрыва", — цитирует Перри РИА "Новости".

По его мнению, Белый дом допустил многочисленные ошибки в регулировании энергетической отрасли в США, фактически поставив её на грань исчезновения.

По его мнению, "бездумные попытки" Вашингтона зафиксировать цены наводнили рынок резервным стратегическим запасом американской нефти, однако не справились с задачей.

Рик Перри подчеркнул, что "хотя цены на нефть снизились по сравнению с летним пиком, они все еще на 1,49 доллара выше, чем в момент вступления Байдена в должность".

По его словам, раньше американские энергетики были крупнейшими в мире производителями нефти, способными противостоять ценовому сговору иностранных картелей.

Под "ценовым сговором" Рик Перри, очевидно, подразумевает решение ОПЕК+ снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Это решение вызвало большое недовольство в США. Его критиковали как высокопоставленные чиновники администрации, так и сам Джо Байден.

При этом следует заметить, в прессе были сообщения о том, что Вашингтон пытался отговорить Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Кувейт от поддержки снижения добычи нефти. Однако эти усилия не увенчались успехом.

Впрочем, надо также отметить, что Рик Перри относится к числу тех деятелей, кто лоббируют интересы американских нефтяных компаний.

Недаром же он два года возглавлял министерство энергетики при Дональде Трампе. Который теперь рассказывает при каждом удобном случае, что при нём бензин был дешёвый, не то что при нынешнем президенте.