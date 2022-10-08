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Прогноз от главы Eni: зима 2023-2024 годов будет тяжелее грядущей

Экономика

Главный управляющий энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что зимний сезон 2023-2024 годов в Италии будет тяжелее, чем грядущий.

Прогноз от главы Eni: зима 2023-2024 годов будет тяжелее грядущей

"Все думают о грядущей зиме, но зима гораздо тяжелее будет в 2023–2024 годах, если Италия не укрепит и не нарастит свою инфраструктуру. Нам необходимы большие объёмы для хранения (газа) и регазификаторы", — сказал Дескальци.

Он считает, что в настоящее время в Италии действует лишь треть необходимых регазификаторов, сообщает ТАСС.

Ранее глава компании Eni заявлял, что в наступающем зимнем сезоне Италия будет полностью обеспечена газом. При этом он признал, что десять процентов от от общей национальной потребности, которые поступают из России, на данный момент необходимы. Компания намерена полностью отказаться от российского газа к 2025 году.

Стоит заметить, что ранее в странах Евросоюза сообщали о том, что подземные газовые хранилища заполнены на 80 и более процентов. То есть план по их заполнению был выполнен.

При этом и по официальным данным отмечалось, что запасов газа в подземных хранилищах хватит на 2-2,5 месяца в случае, если поставки газа из России будут полностью прекращены.

К тому же многие специалисты отмечали то, что о чём сказал Клаудио Дескальци. А именно, что если в нынешнем сезоне ещё есть возможность обойтись теми возможностями, что имеются на данный момент, то вот в будущем могут возникнуть проблемы. А всё по той причине, что найти замену российским поставкам газа найти будет весьма проблематично.

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Автор: Антон Куликов
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