Экономист Миронов считает, что регионам придётся помогать Москве из-за санкций

Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов, в беседе с Pravda.Ru рассказал, как санкции повлияют на региональные бюджеты.

Миронов отметил, что регионам ожидать финансовой поддержки от Москвы не стоит, так как в связи с антироссийскими санкциями меняется вся картина.

Он объяснил, что в Москве зарегистрировано очень много сырьевых компаний, которые платят многие налоги в столице, хотя реально нефть добывают в других регионах.

"Санкции сейчас могут повлиять, в том числе, и на те регионы, которые ранее были центрами и логистическими, и научно-техническими, и так далее. Поэтому непонятно, будет ли привилегированное положение Москвы, которое было раньше, когда она могла действительно помогать регионам", — сказал экономист.

Миронов объяснил, что санкции пошли на пользу некоторым регионам РФ.

"Сейчас по опросам, несмотря на санкции, многие предприятия обрабатывающей промышленности говорят "спасибо санкциям, у нас заказы в 2-3 раза машиностроительной продукции внутри страны увеличились", — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что рынок освободили многие западные компании, которые ушли с российского рынка. При этом спрос пока сохраняется.

"У нас за счёт высоких цен на нефть в экономике ещё бюджетный дефицит небольшой, и доходы населения резко не упали, надеюсь, не упадут, пока спрос сохраняется", — поделился своим мнением Миронов.

Замдиректора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ подчеркнул, что любой кризис связан с санкциями на высокотехнологичную продукцию, в том числе, которые быстро нельзя произвести.

"Я бы так не говорил, что Москва должна кому-то помогать. Скорее, может быть, скоро другие регионы будут помогать Москве и должны развивать производство, ориентируясь на новые возможности и борясь с новыми сложностями в то же время, связанными с санкциями, с теми ограничениями другого типа, которые введены против России", — объяснил Миронов.

Ранее сообщалось, что Япония расширила санкции против России из-за проведения референдумов.