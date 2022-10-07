Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов, в беседе с Pravda.Ru рассказал, как санкции повлияют на региональные бюджеты.
Миронов отметил, что регионам ожидать финансовой поддержки от Москвы не стоит, так как в связи с антироссийскими санкциями меняется вся картина.
Он объяснил, что в Москве зарегистрировано очень много сырьевых компаний, которые платят многие налоги в столице, хотя реально нефть добывают в других регионах.
"Санкции сейчас могут повлиять, в том числе, и на те регионы, которые ранее были центрами и логистическими, и научно-техническими, и так далее. Поэтому непонятно, будет ли привилегированное положение Москвы, которое было раньше, когда она могла действительно помогать регионам", — сказал экономист.
Миронов объяснил, что санкции пошли на пользу некоторым регионам РФ.
"Сейчас по опросам, несмотря на санкции, многие предприятия обрабатывающей промышленности говорят "спасибо санкциям, у нас заказы в 2-3 раза машиностроительной продукции внутри страны увеличились", — отметил эксперт.
Он обратил внимание на то, что рынок освободили многие западные компании, которые ушли с российского рынка. При этом спрос пока сохраняется.
"У нас за счёт высоких цен на нефть в экономике ещё бюджетный дефицит небольшой, и доходы населения резко не упали, надеюсь, не упадут, пока спрос сохраняется", — поделился своим мнением Миронов.
Замдиректора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ подчеркнул, что любой кризис связан с санкциями на высокотехнологичную продукцию, в том числе, которые быстро нельзя произвести.
"Я бы так не говорил, что Москва должна кому-то помогать. Скорее, может быть, скоро другие регионы будут помогать Москве и должны развивать производство, ориентируясь на новые возможности и борясь с новыми сложностями в то же время, связанными с санкциями, с теми ограничениями другого типа, которые введены против России", — объяснил Миронов.
Ранее сообщалось, что Япония расширила санкции против России из-за проведения референдумов.
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