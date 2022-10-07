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Митрахович: следующее решение РФ и ОПЕК огорчит США ещё больше

Экономика

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки не станет единственным разочарованием для США. И в дальнейшем Вашингтон может разочароваться ещё больше.

Митрахович: следующее решение РФ и ОПЕК огорчит США ещё больше

Самое очевидное ответное действие Вашингтона — увеличение поставок нефти на рынок из стратегических резервов. Но запасы США не бесконечны и уже снизились до минимума за последние 40 лет.

"Чтобы уравновесить действия ОПЕК, можно было бы продать дополнительно десять миллионов баррелей в ближайший месяц. Это частично компенсирует эффект от плана ОПЕК. Но это потом придётся заново заполнять. Решение не очень долгосрочное и создаст дополнительный спрос", — цитирует эксперта "ПолитРоссия".

Ещё один вариант — увеличение добычи в самих США. Однако предыдущие решения нынешней администрации — в частности, запрет на бурение скважин на федеральных землях — делает это вариант практически неосуществимым.

США могут попробовать пригрозить ОПЕК+ и просто ОПЕК. Например, в конгрессе обсуждают идею разрешить исполнительной власти США вводить санкции против членов ОПЕК за то, что они якобы образуют картель на международном рынке. Идея, в общем-то, давняя. И непохоже, чтобы страны ОПЕК+ сейчас испугались.

Наконец, США могут попытаться задобрить Саудовскую Аравию. И даже пойти на то, чтобы снять значительную часть санкций с Ирана. Но пока это теоретические рассуждения.

Понятно, что ОПЕК+ будет и дальше стараться поддерживать выгодные для себя цены. А следовательно, есть вероятность, что Россия и другие участники альянса могут прийти к решению, которое ещё больше огорчит США. А именно — договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти.

Способствовать такой договорённости могут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть. И весьма вероятно, что в результате этого будут затронуты интересы не только России, но и других государств ОПЕК+.

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Автор: Антон Куликов
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