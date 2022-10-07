Первый замглавы Администрации Президента Белоруссии Максим Рыженков высказался по вопросу ценорегулирования в регионах.
По его словам, цены нужно сдерживать не в ущерб потребителю, а другими методами.
"Ценовой фактор должен регулироваться не за счет потребителя, а за счет снижения издержек, оптимизации процессов и где-то за счет завышенных зарплат топ-менеджеров", — сказал Рыженков, которого цитирует агентство "БЕЛТА".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически запретил повышать цены в стране, предупредив, что это будет строго наказываться.
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