Рыженков: сдерживание цен в Белоруссии должно происходить не за счёт потребителя

Первый замглавы Администрации Президента Белоруссии Максим Рыженков высказался по вопросу ценорегулирования в регионах.

По его словам, цены нужно сдерживать не в ущерб потребителю, а другими методами.

"Ценовой фактор должен регулироваться не за счет потребителя, а за счет снижения издержек, оптимизации процессов и где-то за счет завышенных зарплат топ-менеджеров", — сказал Рыженков, которого цитирует агентство "БЕЛТА".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически запретил повышать цены в стране, предупредив, что это будет строго наказываться.