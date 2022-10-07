Сбербанк: за границей в работе приложения могут быть сбои

По сообщению представителей Сбербанка, у клиентов компании, находящихся за границей, могут наблюдаться сбои в работе приложения.

В банке уточнили, что причиной сбоев являются технические работы, и заверили, что продлятся они недолго.