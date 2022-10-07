По сообщению представителей Сбербанка, у клиентов компании, находящихся за границей, могут наблюдаться сбои в работе приложения.
В банке уточнили, что причиной сбоев являются технические работы, и заверили, что продлятся они недолго.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.