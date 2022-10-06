Белогорьев: Саудиты подняли цены для США только для своей выгоды

Саудовская нефтегазовая государственная компания Saudi Aramco подняла отпускные цены на нефть для Соединённых Штатов.

Об этом 6 октября сообщило агентство Bloomberg.

А чем это грозит и как это скажется на США и на мировом рынке, рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

"Это обычная практика. Все компании пересматривают регулярно цены для отдельных рынков и покупателей. Это никак не связано с сокращением добычи, тем более, что сокращение начнётся только в ноябре", — отметил эксперт.

По его словам, это, скорее, реакция на повышение цен на нефть в последние дни. Кроме того, Saudi Aramco за счет дифференциации различия в ценах, проводит маркетинговую политику, то есть там, где она видит возможность повысить цену, она повышает.

"Здесь нет какой-то политической составляющей, это сугубо такой экономический расчёт, не связанный со вчерашним решением ОПЕК+", — подытожил аналитик.