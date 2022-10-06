Экономист Николаев назвал целесообразным решение выделить Белоруссии кредит

Экономист Игорь Николаев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал намерение России выдать кредит Белоруссии на сумму полтора миллиарда долларов, который пойдёт на обеспечение программ импортозамещения.

Эксперт отметил, что для оценки целесообразности выдачи кредита очень важно знать условия, на которых он будет выделен.

"Почему мы продолжаем поддерживать экономику Белоруссии, в принципе, понятно, безусловно. Союзное государство. В рамках союзного государства есть определенные обязательства. И это уже не первый и не последний кредит", — сказал Николаев, ещё раз подчеркнув, что не зная конкретных условий выдачи этого кредита, нельзя делать какие-то однозначные выводы.

Экономист отметил, что обоснованность выделения кредита повышается, когда он выдаётся под конкретные проекты, а не под что-то, что "может появиться, а может и не появиться". И если речь идёт о выделении средств на определённый проект, кредит действительно выделить было целесообразно.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук сообщил РИА Новости о намерении выделить Белоруссии кредит на полтора миллиона долларов, который пойдёт на проекты, связанные с импортозамещением.