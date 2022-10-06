Налоговый юрист Хаминский: золото подешевело сильнее, чем доллар

Налоговый юрист Александр Хаминский рассказал об особенностях инвестиций в золото на фоне событий в мире. Известно, что этот инструмент люди традиционно считают наиболее надёжным способом создать резервный актив.

Специалист положительно оценил предложение депутатов Госдумы увеличить список операторов, которым при заключении "золотых сделок" не нужно платить налог на добавленную стоимость. По мнению эксперта, этот шаг позволит уменьшить маржу между курсами покупки и приобретения металла.

Вместе с этим юрист в разговоре с ФАН напомнил, что в этом году цены на золото уменьшились в 2,63 раза, а доллар подешевел в 2,04 раза.