Наумов: страны ЕС могут понять, что они зря тратят бумагу на санкции против РФ

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение Евросоюза принять восьмой пакет санкций против России.

"Санкции касаются поставок нашей продукции в Евросоюз. К ограничениям мы подготовились, то есть вместе с правительством определили шаги в области логистики, которые позволят выйти на новые рынки. Главное не останавливать производство и переориентироваться в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион", — отметил депутат.

Вместе с этим он оценил введение внешнего регулирования стоимости российской нефти со стороны Запада. По мнению собеседника издания, этот шаг чиновников можно назвать неоднозначным.

"Фактически политики предлагают по всему миру покупать именно наши энергетические ресурсы, потому что они доступны и у них есть дополнительные факторы ценовой привлекательности. То есть это выглядит, конечно, как еврокоммунизм. Из-за такой меры пострадают другие поставщики, поскольку рынок глобальный", — объяснил член ГД.

Также Наумов предупредил, что Россия может отказаться продавать нефть европейским потребителям.

"Если сыграть на опережение, коллеги в Еврокомиссии поймут, что они зря тратят бумагу, на которой печатаются эти санкции", — заключил парламентарий.

Ранее на официальном сайте ЕК рассказали о новых санкциях в отношении РФ. Западные чиновники, например, объявили "ценовой потолок" на нефть из России и запретили обслуживание криптокошельков граждан нашей страны.