Экономист считает, что в России невозможен запрет на рост цен

Доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов считает, что в России невозможен запрет на повышение цен. Об этом он рассказал Pravda.Ru, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о "жёсткой заморозке" роста цен.

"Законодательно, наверное, такой вариант пока невозможен. Для этого потребуется какое-то специальное положение выпускать. Мы всё-таки находимся в рыночных условиях. Но регулирование цен вообще имеет право быть", — отметил он.

По мнению эксперта, полное замораживание цен, как правило, ничего положительного не несёт, для этого нужны комплексные обоснования, чтобы принять такое решение.

"Это достаточно сложная система, если существуют рыночные отношения внутри страны, если это не страна с административным управлением", — заключил он.

Напомним, с 6 октября Лукашенко ввёл запрет на рост цен в стране.