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"Унижение гегемона": Запад ошеломлён решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Экономика

Президент США Джо Байден поступился своей гордостью и в июле отправился с визитом в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Ранее Байден весьма критически отзывался о наследном принце. Но нефть, а точнее цены на неё…

"Унижение гегемона": Запад ошеломлён решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

По итогам визита Байден был оптимистичен в отношении того, что в ближайшие недели Саудовская Аравия предпримет шаги для увеличение поставок нефти. Однако вместо этого спустя три недели президент США получил нечто прямо противоположное — сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки в день. Решение было принято ОПЕК+, где Саудовская Аравия играет одну из ведущих ролей.

Ранее сообщалось, что американские чиновники предпринимали отчаянные усилия, дабы предотвратить решение о снижении нефтедобычи. Переговоры на эту тему вели с Кувейтом, Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами. То есть тему странами, которые считаются союзниками США.

Однако как отмечается в материале агентства Bloomberg, стало очевидно: во всё более напряжённом энергетическом противостоянии между Россией и Западом Саудовская Аравия готова помочь президенту России и оскорбить президента США.

Западная пресса пишет об "унижении США". Уж насколько верно столь громкое определение — вопрос открытый. Но очевидно, что для Белого дома решение ОПЕК+ большая неудача.

В материале Bloomberg подчёркивается, что это личный отпор Джо Байдену, который во время своей предвыборной кампании клялся превратить Саудовскую Аравию в изгоя. А затем попытался наладить отношения, в надежде на увеличение поставок нефти.

Ну а кроме того, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти препятствует попыткам США сократить доходы России. В Вашингтоне, напомним, лоббируют идею по ограничению цен на российскую нефть.

Какие же последствия нынешнего решения? Вот, например, Дэмиен Курвалин из Goldman Sachs Group полагает, что сокращение может добавить 25 долларов за баррель к ценам на нефть марки Brent в 2023 году, если ОПЕК+ сохранит их в течение всего года. По словам Курвалина, существует "потенциал ещë большего скачка цен, если запасы полностью истощатся".

Интересно отметить ещё и тот факт, что намерение ОПЕК+ заметно сократить добычу нефти во многом стало сюрпризом для США. В Вашингтоне об этих планах узнали буквально за несколько дней. И отчаянные попытки переубедить страны Персидского залива не поддерживать решение о добыче нефти успеха не имели. Тоже интересный факт, свидетельствующий об отношении к "гегемону".

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Автор: Антон Куликов
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