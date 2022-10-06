Борисов: сдержать в России цены по примеру Белоруссии не получится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 6 октября, ввёл запрет на повышение цен в стране. Председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов уверен, что в России такой вариант рассматриваться не может. Об этом он сообщил корреспонденту Pravda.Ru.

"В России это невозможно. Потому что, в отличие от Белоруссии, экономика рыночная по большей части. А в Белоруссии участие государства в экономике гораздо более сильное. Поэтому для них это один из возможных вариантов развития событий", — сказал Борисов.

Если контроль государства будет жёсткий, то цены в Белоруссии сдержать можно, но может пострадать экономика страны, полагает собеседник.

"В результате производительность труда и главная прибыль предприятий может оказаться даже отрицательной", — заключил Борисов.

Белорусский лидер пояснил принятие такого решения:

"Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чём говорил премьер, ещё выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они упёрлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Всё".