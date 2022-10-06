Российский лидер Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики предупредил, что Запад продолжит усиливать санкционное давление на нашу страну. Вместе с этим президент указал на необходимость гибко отвечать на введение ограничительных мер.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.