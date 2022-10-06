Путин: западные политики усилят санкции против России

Российский лидер Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики предупредил, что Запад продолжит усиливать санкционное давление на нашу страну. Вместе с этим президент указал на необходимость гибко отвечать на введение ограничительных мер.