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Baijiahao: уловка Москвы лишила Европу надежды

Экономика

Москва свела на нет все попытки коллективного Запада лишить Россию доходов от продажи углеводородов, сыграв на опережение.

Baijiahao: уловка Москвы лишила Европу надежды

Об этом пишут аналитики китайского издания Baijiahao.

Авторы опубликованного материла напоминают, что среди "огромного количества" антироссийских санкций, которыми США и их сателлиты надеялись разрушить российскую экономику, особое место занимают направленные на энергетический сектор. Однако, все усилия разбились о выработанный Москвой "механизм противодействия", "отдачей" подкинув цены на углеводороды высоко вверх:

"В США и Евросоюз не ожидали, что Москва оперативно начнёт разворот в сторону Азии, нарастит поставки газа и нефти в Китай и Индию. Итог: западный заговор провалился, Европа стонет от непомерных цен и инфляции, а у России всё хорошо — азиатский рынок очень скоро компенсирует ей потери от уменьшения поставок в Европу", — пишет Baijiahao, резюмируя: — Москва наглядно показала недружественным странам, что прочно стоит на ногах, а в случае необходимости способна заставить их пожалеть".

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Автор: Ольга Лебедева
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