Baijiahao: уловка Москвы лишила Европу надежды

Москва свела на нет все попытки коллективного Запада лишить Россию доходов от продажи углеводородов, сыграв на опережение.

Об этом пишут аналитики китайского издания Baijiahao.

Авторы опубликованного материла напоминают, что среди "огромного количества" антироссийских санкций, которыми США и их сателлиты надеялись разрушить российскую экономику, особое место занимают направленные на энергетический сектор. Однако, все усилия разбились о выработанный Москвой "механизм противодействия", "отдачей" подкинув цены на углеводороды высоко вверх:

"В США и Евросоюз не ожидали, что Москва оперативно начнёт разворот в сторону Азии, нарастит поставки газа и нефти в Китай и Индию. Итог: западный заговор провалился, Европа стонет от непомерных цен и инфляции, а у России всё хорошо — азиатский рынок очень скоро компенсирует ей потери от уменьшения поставок в Европу", — пишет Baijiahao, резюмируя: — Москва наглядно показала недружественным странам, что прочно стоит на ногах, а в случае необходимости способна заставить их пожалеть".