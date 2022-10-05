В России упали продажи крепкого алкоголя на 15 процентов

За последние полгода продажа крепких алкогольных напитков в России сократилась на 15 процентов, говорится в исследовании "Контур.Маркета".

"Продажи водки, виски, рома и других крепких напитков сократились на 15%", — приводит аналитические данные сервиса РИА Новости.

Так, для исследования аналитики взяли период с 15 августа по 15 сентября и просчитали показатели за март текущего года.