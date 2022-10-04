На Западе встревожены: ОПЕК+ готовит шок для мировой экономики

На Западе весьма встревожены планами государств, входящих в ОПЕК+, существенно сократить добычу нефти. Ранее была информация, что речь идёт о сокращении на один миллион баррелей в сутки. Но теперь есть информация, что обсуждается сокращение на два миллиона баррелей в сутки.

Причём главный исполнительный директор крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Рассел Харди считает, что ОПЕК+ с большой вероятностью объявит о сокращении поставок.

"Завтра состоится встреча ОПЕК+, на которой, вероятно, начнутся размышления о том, не является ли предложение слишком обильным для текущих рыночных условий. В настоящее время спрос явно вызывает озабоченность", — цитирует Харди агентство "Интерфакс".

Агентство Bloomberg отмечает, что снижение на добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки может стать шоковым фактором для мировой экономики, борющейся с инфляцией.

Стоит заметить, что возможное снижение нефтедобычи ОПЕК+ резко противоречит позиции США. Вашингтон неоднократно обращался к нефтедобывающим странам — речь в первую очередь о Саудовской Аравии — с просьбами об увеличении добычи нефти.

Одновременно с этим власти США рассчитывают ввести потолок цен на нефть, которая импортируется из России. В Москве ранее заявляли, что не будут поставлять энергоносители в страны, которые поддержат ограничение цен на поставки нефти и газа.