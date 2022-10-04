Эксперт Кондратьев об ультиматуме "Газпрома" Молдавии: может прекратить поставку

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru высказался об угрозе "Газпрома" прекратить поставки газа в Молдавию в случае неуплаты.

Кондратьев отметил, что Молдавия оказалась в очень непростой ситуации по вине своего правительства. Попытки найти альтернативных поставщиков привели к тому, что контракт с "Газпромом" был подписан, но на менее привлекательных для Молдовы условиях, чем это изначально предлагала российская компания.

"Проблема в том, что действительно цены уже сейчас на газ в Молдавии очень высокие, для розничных потребителей они превышают тысячу долларов за тысячу кубометров. Молдова при этом — очень небогатая страна и опять-таки с очень высокой сезонностью потребления газа зимой котельными, населением для обогрева", — объяснил эксперт.

Кондратьев считает, что население Молдавии не сможет в полной мере оплачивать газ, соответственно, не будет возможности без привлечения каких-то сторонних ресурсов, стороннего финансирования оплачивать поставки газа из России.

""Газпром" несколько раз шёл на уступки молдавской стороне, например, продляя льготные периоды, соглашаясь с переносом оплаты аванса и так далее. Сейчас, если "Газпром" будет жёстко придерживаться контракта, действительно Молдова может столкнуться с тем, что "Газпром" будет либо ограничивать поставки газа, либо прекратит поставку", — рассказал энергетик.

Он отметил, что на газ в Европе есть высокий спрос, поэтому "Газпром" может использовать эту ситуацию и поставлять газ другим странам по украинскому маршруту.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему России не выгодно вкладывать деньги в ремонт "Северного потока".