Необходимо адаптировать российскую экономику и смягчить последствия западных санкций на Россию. Премьер-министр Михаил Мишустин предлагает перестроить логистику и товарные потоки.
"Задачи непростые, к тому же решать их придется в условиях новых серьёзных вызовов, смягчая последствия беспрецедентных санкций, внешнего давления, ну и одновременно способствуя ускоренной адаптации экономики к изменившейся ситуации. Мы должны перестроить логистику, товарные потоки, формировать условия для запуска проектов, в том числе и импортозамещения", — заявил Мишустин на совещании о реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и нацпроектов.
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