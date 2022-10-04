Необходимо адаптировать российскую экономику и смягчить последствия западных санкций на Россию. Премьер-министр Михаил Мишустин предлагает перестроить логистику и товарные потоки.

"Задачи непростые, к тому же решать их придется в условиях новых серьёзных вызовов, смягчая последствия беспрецедентных санкций, внешнего давления, ну и одновременно способствуя ускоренной адаптации экономики к изменившейся ситуации. Мы должны перестроить логистику, товарные потоки, формировать условия для запуска проектов, в том числе и импортозамещения", — заявил Мишустин на совещании о реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и нацпроектов.