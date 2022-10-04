Центральный банк России опасается прекращения торгов по евро и долларам на внутреннем рынке. Такое мнение выразил финансовый аналитик Александр Разуваев.
В интервью NEWS.ru он рассказал, что специалисты ЦБ хотят вернуться к межбанковскому рынку с участием различных кредитных организаций.
"Есть серьёзные опасения прекращения торгов по долларам и евро на Московской бирже", — отметил эксперт.
Как пояснил Разуваев, новые меры Центробанка будут направлены на обход ограничительных мер, введённых западными странами. По его словам, России нужно "где-то брать курс" в условиях запрета на торговлю валютой.
Экономист подчеркнул: если ЦБ реализует свои планы, то иностранную валюту можно будет получать с помощью сторонних площадок, которые напрямую не связаны с биржами.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сотрудникам Центробанка разработать стратегию развития финансового рынка страны до 2030 года.
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