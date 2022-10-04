Разуваев: ЦБ опасается прекращения торгов по иностранным валютам на рынке РФ

Центральный банк России опасается прекращения торгов по евро и долларам на внутреннем рынке. Такое мнение выразил финансовый аналитик Александр Разуваев.

В интервью NEWS.ru он рассказал, что специалисты ЦБ хотят вернуться к межбанковскому рынку с участием различных кредитных организаций.

"Есть серьёзные опасения прекращения торгов по долларам и евро на Московской бирже", — отметил эксперт.

Как пояснил Разуваев, новые меры Центробанка будут направлены на обход ограничительных мер, введённых западными странами. По его словам, России нужно "где-то брать курс" в условиях запрета на торговлю валютой.

Экономист подчеркнул: если ЦБ реализует свои планы, то иностранную валюту можно будет получать с помощью сторонних площадок, которые напрямую не связаны с биржами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сотрудникам Центробанка разработать стратегию развития финансового рынка страны до 2030 года.